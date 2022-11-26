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Результаты всех матчей Евролиги 25 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 25 ноября, турнирная таблица
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«Монако» на домашней площадке переиграл мюнхъенскую «Баварию» в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:79. Самым результативным игроком в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 16 очков. В составе гостей отличился Андреас Обст, набравший 18 очков.

В другом матче игрового дня греческий «Панатинаикос» одержал победу над французским АСВЕЛом. Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев со счётом 77:58. Самым результатинвым игроком в составе греческого клуба стал Дуэйн Бэйкон, набравший 25 очков. В составе АСВЕЛа отличился Ив Пон, на счету которого 11 баллов.

В другом матче игрового дня «Барселона» одержала победу над «Басконией». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 96:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ян Веселы, набравший 18 очков. В составе «Басконии» 25 очков набрал Маркус Ховард.

В ещё одном матче игрового дня турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над «Виртусом Болоньей». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 21 очко. В составе «Виртуса Болоньи» 22 очка набрал Габриэль Лундберг.

В заключительном матче игрового дня литовский «Жальгирис» оказался сильнее «Валенсии» Встреча прошла в Испании и завершилась победой гостей со счётом 80:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роландс Шмитс, набравший 19 очков. В составе хозяев паркета 19 баллов на счету Криса Джонса.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
25 ноября 2022, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
80 : 79
Бавария
Мюнхен, Германия
Монако: Окобо - 16, Джеймс - 13, Диалло - 13, Холл - 10, Блоссомгейм - 8, Лойд - 8, Браун - 6, Мотеюнас - 4, Уаттара - 2, Макунду, Морман, Стразель
Бавария: Обст - 18, Рабит - 14, Уинстон - 12, Ярамаз - 10, Гиффей - 6, Хантер - 6, Лучич - 5, Гиллеспи - 4, Бонга - 2, Уэйлер-Бэбб - 2, Вимберг, Харрис
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
25 ноября 2022, пятница. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
77 : 58
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Панатинаикос: Бэйкон - 25, Понитка - 10, Папаяннис - 9, Деррик Уильямс - 8, Ли - 7, Гудайтис - 6, Уолтерс - 5, Калаицакис - 3, Бохоридис - 2, Калаицакис - 2, Манцукас, Хугкас
АСВЕЛ: Пон - 11, Тайус - 10, Фалл - 9, Мэтьюс - 7, де Коло - 7, Обасоан - 5, Рисашер - 4, Джексон-Картрайт - 3, Лайти - 2, Кауди, Нуа, Полите
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
25 ноября 2022, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
80 : 85
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Виртус Болонья: Лундберг - 22, Мики - 15, Оджелей - 15, Теодосич - 6, Хэкетт - 6, Джайте - 5, Кординье - 5, Пайола - 5, Бако - 1, Белинелли, Манньон, Уимс
Анадолу Эфес: Клайберн - 21, Бьёбуа - 19, Мицич - 12, М'Байе - 11, Пляйсс - 9, Брайант - 8, Жижич - 3, Полонара - 2, Данстон, Ильясоглу, Тейлор
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
25 ноября 2022, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
96 : 84
Баскония
Витория, Испания
Барселона: Веселы - 18, Хиггинс - 17, Да Силва - 11, Лапровиттола - 9, Тоби - 9, Шанлы - 8, Калинич - 7, Саторански - 7, Абринес - 6, Йокубайтис - 4, Курич, Ннаджи
Баскония: Ховард - 25, Костелло - 13, Хенри - 13, Томпсон - 9, Хоммс - 8, Гедрайтис - 7, Эноч - 4, Диес - 3, Котсар - 2, Куруц, Маринкович, Райэсте
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
25 ноября 2022, пятница. 22:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
76 : 80
Жальгирис
Каунас, Литва
Валенсия: Джонс - 19, Уэбб III - 15, Харпер - 12, Препелич - 10, Дублевич - 9, Риверо - 6, Лопес-Аростеги - 3, Александер - 2, Клавер, Прадилья, Пуэрто, Радебо
Жальгирис: Шмитс - 19, Эванс - 18, Браздейкис - 13, Лекавичюс - 6, Улановас - 6, Кавано - 5, Димша - 4, Хэйс - 4, Буткевичюс - 3, Бирутис - 2, Гедрайтис, Лукошюнас
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