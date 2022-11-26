Результаты всех матчей Евролиги 25 ноября, турнирная таблица

«Монако» на домашней площадке переиграл мюнхъенскую «Баварию» в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:79. Самым результативным игроком в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 16 очков. В составе гостей отличился Андреас Обст, набравший 18 очков.



В другом матче игрового дня греческий «Панатинаикос» одержал победу над французским АСВЕЛом. Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев со счётом 77:58. Самым результатинвым игроком в составе греческого клуба стал Дуэйн Бэйкон, набравший 25 очков. В составе АСВЕЛа отличился Ив Пон, на счету которого 11 баллов.



В другом матче игрового дня «Барселона» одержала победу над «Басконией». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 96:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ян Веселы, набравший 18 очков. В составе «Басконии» 25 очков набрал Маркус Ховард.



В ещё одном матче игрового дня турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над «Виртусом Болоньей». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 21 очко. В составе «Виртуса Болоньи» 22 очка набрал Габриэль Лундберг.



В заключительном матче игрового дня литовский «Жальгирис» оказался сильнее «Валенсии» Встреча прошла в Испании и завершилась победой гостей со счётом 80:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роландс Шмитс, набравший 19 очков. В составе хозяев паркета 19 баллов на счету Криса Джонса.