Результаты всех матчей Евролиги 25 ноября, турнирная таблица

«Монако» на домашней площадке переиграл мюнхъенскую «Баварию» в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:79. Самым результативным игроком в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 16 очков. В составе гостей отличился Андреас Обст, набравший 18 очков.
В другом матче игрового дня греческий «Панатинаикос» одержал победу над французским АСВЕЛом. Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев со счётом 77:58. Самым результатинвым игроком в составе греческого клуба стал Дуэйн Бэйкон, набравший 25 очков. В составе АСВЕЛа отличился Ив Пон, на счету которого 11 баллов.
В другом матче игрового дня «Барселона» одержала победу над «Басконией». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 96:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ян Веселы, набравший 18 очков. В составе «Басконии» 25 очков набрал Маркус Ховард.
В ещё одном матче игрового дня турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над «Виртусом Болоньей». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 21 очко. В составе «Виртуса Болоньи» 22 очка набрал Габриэль Лундберг.
В заключительном матче игрового дня литовский «Жальгирис» оказался сильнее «Валенсии» Встреча прошла в Испании и завершилась победой гостей со счётом 80:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роландс Шмитс, набравший 19 очков. В составе хозяев паркета 19 баллов на счету Криса Джонса.
- 26 ноября 2022
-
00:47
-
00:38
-
00:37
-
00:00
- 25 ноября 2022
-
22:57
-
22:30
-
21:55
-
21:32
-
21:05
-
20:04
-
20:02
-
19:16
-
18:35
-
18:17
-
16:02
-
15:18
-
13:53
-
12:59
-
11:53
-
11:24
-
10:44
-
09:38
-
07:22
-
00:50
-
00:48
-
00:32
- 24 ноября 2022
-
23:31
-
23:04
-
22:47
-
22:35
-
22:21
-
21:56
-
21:48
-
21:04
-
20:47