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Перкинс: Тейтум входил в пятёрку лучших в прошлом розыгрыше плей-офф

Перкинс: Тейтум входил в пятёрку лучших в прошлом розыгрыше плей-офф
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум входит в пятёрку лучших игроков лиги. По мнению Перкинса, Тейтум был в топ-пять лучших игроков плей-офф прошлого сезона.

«Да, чёрт побери! Он был в пятёрке лучших в прошлом розыгрыше плей-офф», — написал Перкинс в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне «Селтикс» одержали победы в 15 матчах из 19 и возглавляют Восточную конференцию. Тейтум считается одним из претендентов на награду MVP, набирая в среднем за игру 30,5 очка, совершая 7,9 подбора, отдавая 4,6 передачи и выполняя 0,8 перехвата и 1,2 блок-шота.

Ранее Перкинс заявил, что Тейтум является главным претендентом на звание самого ценного игрока лиги.

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