Аналитик НБА: «Даллас» не выиграл ни одной игры, когда Дончич набирал меньше 30 очков

Аналитик ESPN Хорхе Седано опубликовал пост в социальных сетях, в котором обратил внимание на то, что «Даллас Маверикс» не выиграл ни одной игры в этом сезоне Национальной баскетбольной лиги, если лидер команды Лука Дончич набирал менее 30 очков.

«Я недавно обратил внимание на тот факт, что «Даллас» не выиграл ни одной игры в этом сезоне, когда Лука Дончич набирал менее 30 очков. Ошеломляющая статистика, которая кажется невозможной, но всё же является реальностью в современном баскетболе. Насколько плохим может быть состав, если просто хорошей игры недостаточно для победы? Даже у «танкующих» команд всё не так плохо», — написал Седано.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича: