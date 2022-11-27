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Аналитик НБА: «Даллас» не выиграл ни одной игры, когда Дончич набирал меньше 30 очков

Аналитик НБА: «Даллас» не выиграл ни одной игры, когда Дончич набирал меньше 30 очков
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Аналитик ESPN Хорхе Седано опубликовал пост в социальных сетях, в котором обратил внимание на то, что «Даллас Маверикс» не выиграл ни одной игры в этом сезоне Национальной баскетбольной лиги, если лидер команды Лука Дончич набирал менее 30 очков.

«Я недавно обратил внимание на тот факт, что «Даллас» не выиграл ни одной игры в этом сезоне, когда Лука Дончич набирал менее 30 очков. Ошеломляющая статистика, которая кажется невозможной, но всё же является реальностью в современном баскетболе. Насколько плохим может быть состав, если просто хорошей игры недостаточно для победы? Даже у «танкующих» команд всё не так плохо», — написал Седано.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:

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