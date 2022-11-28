Стив Керр восторженно высказался по поводу Дрэймонда Грина

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после победы команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (137:114) оценил вклад форварда Дрэймонда Грина в развитие «воинов».
«Грин всем известен тем, что он заводила команды. Он очень важен для нашей раздевалки. Также он влияет на лидеров соперника и защищает своих парней. Кроме того, он очень хорош и в плане игры. Сегодня он сделал 11 ассистов и при этом ни разу не потерял мяч. Плюс набрал 19 очков и великолепно отработал в защите.
В этом сезоне Грин отлично выглядит. Он играет на уровне Матча звёзд. Ещё он тщательно следит за своим телом, избегает травм, каждый день делает все необходимые для этого вещи», — сказал Керр после матча.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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