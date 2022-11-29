35 очков Джейсона Тейтума помогли «Бостону» крупно обыграть «Шарлотт»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 140:105.



Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, набравший 35 очков, три подбора и столько же передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Маркуса Смарта, который набрал 22 очка, только два подбора и 15 передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джален Макдэниелс. На его счету 24 очка, только один подбор и две передачи. Также стоит отметить 12-го номера американца Келли Убре, который набрал 22 очка, пять подборов и всего три передачи.