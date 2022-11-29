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35 очков Джейсона Тейтума помогли «Бостону» крупно обыграть «Шарлотт»

35 очков Джейсона Тейтума помогли «Бостону» крупно обыграть «Шарлотт»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 140:105.

Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, набравший 35 очков, три подбора и столько же передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Маркуса Смарта, который набрал 22 очка, только два подбора и 15 передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джален Макдэниелс. На его счету 24 очка, только один подбор и две передачи. Также стоит отметить 12-го номера американца Келли Убре, который набрал 22 очка, пять подборов и всего три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2022, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
140 : 105
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Смарт - 22, Брогдон - 21, Уайт - 15, Хозер - 11, Гриффин - 9, Корнет - 9, Уильямс - 8, Притчард - 6, Вонле - 2, Кабенгеле - 2, Браун, Галлинари, Джексон, Дэвисон, Уильямс, Хорфорд
Шарлотт Хорнетс: Макдэниелс - 24, Убре - 22, Вашингтон - 16, Маледон - 11, Макгауэнс - 10, Джонс - 9, Ричардс - 7, Пламли - 4, Букнайт - 2, Болл, Мартин, Розир, Смит, Тор, Уильямс, Хэйворд
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