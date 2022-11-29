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МБА потерял основного разыгрывающего на длительный срок

МБА потерял основного разыгрывающего на длительный срок
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Разыгрывающий МБА Александр Хоменко получил травму колена в матче с «Парма-Пари» (102:87) и выбыл на долгий срок. Врачи подозревают разрыв крестообразной связки колена. Более точная информация о возвращении Александра в строй будет появляться по мере прохождения реабилитации.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниил Касаткин, в активе которого 24 очка. 22 балла набрал Евгений Воронов. 15 очков на свой счёт записал Андрей Лопатин.

Следующий матч МБА проведёт 29 ноября в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты «Самары» из одноимённого города. «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Москве с местным ЦСКА. Встреча состоится 28 ноября.

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