МБА потерял основного разыгрывающего на длительный срок
Поделиться
Разыгрывающий МБА Александр Хоменко получил травму колена в матче с «Парма-Пари» (102:87) и выбыл на долгий срок. Врачи подозревают разрыв крестообразной связки колена. Более точная информация о возвращении Александра в строй будет появляться по мере прохождения реабилитации.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниил Касаткин, в активе которого 24 очка. 22 балла набрал Евгений Воронов. 15 очков на свой счёт записал Андрей Лопатин.
Следующий матч МБА проведёт 29 ноября в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты «Самары» из одноимённого города. «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Москве с местным ЦСКА. Встреча состоится 28 ноября.
Комментарии
- 29 ноября 2022
-
12:19
-
11:54
-
11:24
-
10:55
-
09:35
-
09:29
-
09:21
-
06:15
-
05:48
-
04:37
-
02:57
-
01:00
- 28 ноября 2022
-
23:53
-
23:49
-
22:58
-
21:47
-
21:43
-
20:49
-
20:01
-
18:41
-
16:27
-
15:32
-
14:51
-
14:03
-
13:17
-
12:53
-
12:03
-
11:53
-
10:10
-
10:01
-
09:55
-
08:00
-
06:31
-
02:42
- 27 ноября 2022
-
23:58
Партнерский контент