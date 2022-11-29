МБА обыграл «Самару» в Единой лиге ВТБ

Московский клуб МБА обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев со счётом 71:60 (18:19, 17:21, 28:12, 8:8).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тимофей Якушин, в активе которого 13 очков. 12 баллов на свой счёт записал Евгений Воронов. В составе «Самары» лучшую результативность продемонстрировал Маркос Найт, набравший 18 очков.



Следующий матч МБА проведёт 3 декабря на выезде. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты саратовского «Автодора», начало противостояния — в 15:00 мск. «Самара» в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой-Пари». Встреча состоится 2 декабря, начало — в 17:00 мск.