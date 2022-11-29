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МБА обыграл «Самару» в Единой лиге ВТБ

МБА обыграл «Самару» в Единой лиге ВТБ
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Московский клуб МБА обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев со счётом 71:60 (18:19, 17:21, 28:12, 8:8).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тимофей Якушин, в активе которого 13 очков. 12 баллов на свой счёт записал Евгений Воронов. В составе «Самары» лучшую результативность продемонстрировал Маркос Найт, набравший 18 очков.

Следующий матч МБА проведёт 3 декабря на выезде. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты саратовского «Автодора», начало противостояния — в 15:00 мск. «Самара» в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой-Пари». Встреча состоится 2 декабря, начало — в 17:00 мск.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
29 ноября 2022, вторник. 20:00 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
71 : 60
Самара
Самара, Россия
МБА: Якушин - 13, Воронов - 12, Платонов - 10, Касаткин - 9, Лопатин - 9, Валиев - 8, Голдырев - 3, Пушков - 3, Одиноков - 2, Савченко - 2, Покинко, Шарапов
Самара: Найт - 18, Риверс - 10, Риз - 8, Барашков - 7, Шелекето - 7, Зверев - 4, Карданахишвили - 2, Лазарев - 2, Теодор - 2, Гафуров, Пичкуров, Умрихин
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