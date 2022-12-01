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Инсайдер назвал дату возвращения Хардена после травмы

Инсайдер назвал дату возвращения Хардена после травмы
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Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» американец Джеймс Харден вернётся на площадку в матче с «Хьюстон Рокетс», который состоится 6 декабря, сообщает журналист издания The Athletic Шэмс Чарания.

«Источники: звезда «Бакс» Крис Миддлтон приближается к своему дебюту в сезоне, который может состояться уже в матче с «Лейкерс».

Звезда «Сиксерс» Джеймс Харден нацелился на возвращение в проходящей выездной серии из трёх игр. Вероятно, это произойдёт в матче с «Хьюстоном», – написал Чарания в социальных сетях.

Напомним, Харден получил травму (растяжение сухожилия правой стопы) в мачте с «Вашингтон Уизардс», который состоялся 3 ноября.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

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