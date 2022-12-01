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51 очко Букера помогло «Финиксу» одолеть «Чикаго»

51 очко Букера помогло «Финиксу» одолеть «Чикаго»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» завершился состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 132:113.

Лидером по результативности в этой игре стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 51 очко и совершивший 4 подбора и шесть передач. Также стоит отметить центрового Деандре Эйтона, который набрал 30 очков, сделал 16 подборов и три передачи. В составе «Буллз» самым результативным стал лёгкий форвард Демар Дерозан – 29 очков, семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить защитника Зака Лавина из США (21 очко, 4 подбора и 7 передач).

В следующем матче «Финикс Санз» в родных стенах примет «Хьюстон Рокетс», а «Чикаго Буллз» на выезде сразится с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2022, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
132 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Финикс Санз: Букер - 51, Эйтон - 30, Ли - 12, Шамет - 12, Бриджес - 8, Пэйн - 8, Крэйг - 7, Ландейл - 4, Бийомбо, Вашингтон, Джонсон, Краудер, Окоги, Пол, Уэйнрайт, Шарич
Чикаго Буллз: Дерозан - 29, Лавин - 21, Вучевич - 17, Карузо - 14, Досунму - 11, Горан Драгич - 5, Драммонд - 4, Уайт - 4, Брэдли - 2, Грин - 2, Джонс - 2, Уильямс - 2, Адетокунбо, Болл, Симонович, Терри, Хилл
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