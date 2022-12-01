51 очко Букера помогло «Финиксу» одолеть «Чикаго»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» завершился состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 132:113.



Лидером по результативности в этой игре стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 51 очко и совершивший 4 подбора и шесть передач. Также стоит отметить центрового Деандре Эйтона, который набрал 30 очков, сделал 16 подборов и три передачи. В составе «Буллз» самым результативным стал лёгкий форвард Демар Дерозан – 29 очков, семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить защитника Зака Лавина из США (21 очко, 4 подбора и 7 передач).



В следующем матче «Финикс Санз» в родных стенах примет «Хьюстон Рокетс», а «Чикаго Буллз» на выезде сразится с «Голден Стэйт Уорриорз».