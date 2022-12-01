«Как будто кольцо было в два раза больше обычного». Букер — о 51 набранном очке с «Чикаго»

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказался по поводу 51 набранного ти очка в матче с «Чикаго Буллз» (132:113).
«Было ощущение, что там кольцо было в два раза больше обычного. Если я брошу, то мяч обязательно попадёт в него.
Наши болельщики — лучшие. Я не знаю, сколько раз подряд собирались аншлаги, но это впечатляет. По понедельникам, вторникам, субботам — неважно, какой это день недели, они приходят всегда», — приводит слова Букера ESPN.
Также стоит отметить центрового Деандре Эйтона, который набрал 30 очков, сделал 16 подборов и три передачи. В составе «Буллз» самым результативным стал лёгкий форвард Демар Дерозан – 29 очков, семь подборов и четыре передачи.
В следующем матче «Финикс Санз» в родных стенах сыграет с «Хьюстон Рокетс».
19 трёшек подряд от защитника «Финикса» Девина Букера:
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