Пашутин рассказал, как играл с Карасёвым и Базаревичем в молодости

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин рассказал о соперничестве с другими тренерами Единой лиги ВТБ Василием Карасёвым и Сергеем Базаревичем во время молодости, когда они были баскетболистами.
«Василий Карасев и Сергей Базаревич были суперигроками, лидерами сборной – до 95-го года Сергей Валерианович был основным разыгрывающим, затем Василий Николаевич перехватил это знамя. Оба были одними из лучших на своей позиции. Базаревич на ЧМ в 1994 году в Торонто вошел в символическую пятерку турнира.
Мы получали кайф от тренировок и той борьбы друг с другом. На всех тренировках я играл против Сергея, он был очень быстрым, мне это помогало расти. Против Василия Николаевича мы вообще с Питерского интерната играем. Та же конкуренция перешла с нами и в тренерские карьеры, мы развиваемся за счет сильных соперников», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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