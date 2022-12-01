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Картер объяснил, почему Дэвис не может взять на себя роль главного игрока в «Лейкерс»

Картер объяснил, почему Дэвис не может взять на себя роль главного игрока в «Лейкерс»
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Винс Картер рассказал, почему форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не может стать главным лидером команды.

«Думаю, всё дело в уважении. Он уважает всё то, что сделал Леброн Джеймс. В этом нет ничего плохого, но в то же время ему позволено и от него даже ждут лидерства. Сам Леброн пытается передать тебе бразды правления и хочет, чтобы ты взял на себя ответственность и стал основным лидером, а сам собирается дополнять тебя, то это надо принять как честь и двигаться с этим дальше», — приводит слова Картера Lakers Daily.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:

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