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«Анадолу-Эфес» одержал победу в матче с «Олимпиакосом» в Евролиге

«Анадолу-Эфес» одержал победу в матче с «Олимпиакосом» в Евролиге
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Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Синан Эрдем Доум» в Стамбуле «Анадолу-Эфес» принимал греческий клуб «Олимпиакос». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 82:71 (13:18, 20:23, 19:12, 30:18) в пользу турецкой команды.

Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Уилл Клайберн. В его активе 23 очка. Также он совершил пять подборов и отдал три результативные передачи. В составе «Олимпиакоса» лучшую результативность показал болгарский форвард Александар Везенков, на счету которого 19 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата «Анадолу-Эфес» на выезде сыграет с литовским «Жальгирисом». Матч состоится 9 декабря и начнётся в 21:00 мск. «Олимпиакос» в следующем туре примет итальянский «Виртус». Матч пройдёт также 9 декабря. Начало — в 22:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
01 декабря 2022, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 71
Олимпиакос
Пирей, Греция
Анадолу Эфес: Клайберн - 24, Бьёбуа - 19, Мицич - 18, Брайант - 5, Пляйсс - 5, Жижич - 4, Полонара - 4, Тейлор - 3, Гази, Данстон, Ильясоглу
Олимпиакос: Везенков - 18, Ларенцакис - 13, Слукас - 12, Фалль - 12, Маккиссик - 5, Уолкап - 5, Боломбой - 3, Питерс - 3, Блэк, Канаан, Лунцис, Папаниколау
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