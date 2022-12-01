«Анадолу-Эфес» одержал победу в матче с «Олимпиакосом» в Евролиге

Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Синан Эрдем Доум» в Стамбуле «Анадолу-Эфес» принимал греческий клуб «Олимпиакос». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 82:71 (13:18, 20:23, 19:12, 30:18) в пользу турецкой команды.
Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Уилл Клайберн. В его активе 23 очка. Также он совершил пять подборов и отдал три результативные передачи. В составе «Олимпиакоса» лучшую результативность показал болгарский форвард Александар Везенков, на счету которого 19 очков.
В следующем туре регулярного чемпионата «Анадолу-Эфес» на выезде сыграет с литовским «Жальгирисом». Матч состоится 9 декабря и начнётся в 21:00 мск. «Олимпиакос» в следующем туре примет итальянский «Виртус». Матч пройдёт также 9 декабря. Начало — в 22:00 мск.
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