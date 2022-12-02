Канье Уэст: я поймал Криса Пола с Ким Кардашьян

Популярный американский рэпер Канье Уэст заявил, что разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол состоит в романтических отношениях с его бывшей супругой – телезвездой и моделью Ким Кардашьян.

«Давай разобьём последнее окно, прежде чем уйдём отсюда. Я поймал этого парня с Ким», — написал Уэст в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Крис Пол принял участие в 10 матчах, в которых набирал в среднем за игру 9,5 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 9,4 результативной передачи. Разыгрывающий пропустил последние 11 матчей из-за травмы правой пятки, полученной во встрече с «Филадельфией Сиксерс» (88:100).

«Финикс» идёт с результатом 15-6, что позволяет ему единолично лидировать в Западной конференции.

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