Шакил О’Нил: Канье Уэст сходит с ума

Член Зала славы НБА Шакил О’Нил назвал популярного американского рэпера Канье Уэста нарциссом. Четырёхкратный чемпион лиги отметил, что имеет право на такое высказывание, так как раньше вёл себя подобным образом.

«Меня часто называли нарциссом, но теперь я смотрю на Канье и думаю: «О, это же я». Вот почему он сходит с ума, просто посмотрите, как он ведёт себя. Когда-то я был таким же, поэтому сейчас имею право его так называть. Но я уже не такой, так как смог себя усмирить. Вы должны поступить так же, нельзя быть высокомерным.

Когда ты высокомерен, ты теряешь всё. А когда ты теряешь всё, ты хочешь обвинить в этом других людей. Ты хочешь свалить всё на меня, но я даже не знаю тебя таким, дружище. Это будет последний раз, когда я говорю об этом. Я вижу, почему Канье такой, какой есть. Он нарцисс», — приводит слова О’Нила Lakers Daily.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну.