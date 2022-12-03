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34 очка Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Орландо»

34 очка Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Орландо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Кливленде (США), в котором на стадионе «Рокет Мортгейдж Филд Хаус» «Кливленд Кавальерс» принимал «Орландо Мэджик». Победу в нём одержал «Кливленд» со счётом 107:96.

Самым результативным игроком у хозяев оказался американский защитник Донован Митчелл. Набравший 34 очка, сделавший два подбора и одну передачу. Также стоит отметить форварда Эвана Мобли, который набрал 19 очков, сделал 13 подборов и четыре подбора, таким образом, оформив дабл-дабл в этой встрече. Самым результативных у «Орландо» стал итальянский форвард Паоло Банкеро. На его счету 22 очка, пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Коула Энтони (19 очков, шесть подборов и три передачи).

Это вторая победа подряд для хозяев.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2022, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
107 : 96
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 34, Мобли - 19, Гарлэнд - 18, Лав - 11, Стивенс - 8, Окоро - 7, ЛеВерт - 5, Осман - 5, Аллен, Дьяките, Лопес, Мобли, Нето, Рубио, Уиндлер, Уэйд
Орландо Мэджик: Банкеро - 22, Энтони - 19, Вагнер - 16, Вагнер - 16, Фульц - 10, Росс - 4, Бол - 3, Харрис - 3, Хьюстан - 3, Айзек, Бамба, Картер, Океке, Саггс, Скофилд, Харрис, Хэмптон
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