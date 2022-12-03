34 очка Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Кливленде (США), в котором на стадионе «Рокет Мортгейдж Филд Хаус» «Кливленд Кавальерс» принимал «Орландо Мэджик». Победу в нём одержал «Кливленд» со счётом 107:96.



Самым результативным игроком у хозяев оказался американский защитник Донован Митчелл. Набравший 34 очка, сделавший два подбора и одну передачу. Также стоит отметить форварда Эвана Мобли, который набрал 19 очков, сделал 13 подборов и четыре подбора, таким образом, оформив дабл-дабл в этой встрече. Самым результативных у «Орландо» стал итальянский форвард Паоло Банкеро. На его счету 22 очка, пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Коула Энтони (19 очков, шесть подборов и три передачи).



Это вторая победа подряд для хозяев.