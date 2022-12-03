Результаты всех матчей НБА 3 декабря, турнирная таблица

3 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Шарлотт Хорнетс» – «Вашингтон Уизардс» – 117:116.

«Атланта Хоукс» – «Денвер Наггетс» – 117:109.

«Бостон Селтикс» – «Майами Хит» – 116:120 ОТ.

«Бруклин Нетс» – «Торонто Рэпторс» – 114:105.

«Кливленд Кавальерс» – «Орландо Мэджик» – 107:96.

«Милуоки Бакс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 129:133.

«Мемфис Гриззлиз» – «Филадельфия Сиксерс» – 129:133.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 99:117.

«Финикс Санз» – «Хьюстон Рокетс» – 121:122.

«Юта Джаз» – «Индиана Пэйсерс» – 139:119.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Чикаго Буллз» – 119:111.