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Результаты всех матчей НБА 3 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 3 декабря, турнирная таблица
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3 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Вашингтон Уизардс» – 117:116.
«Атланта Хоукс» – «Денвер Наггетс» – 117:109.
«Бостон Селтикс» – «Майами Хит» – 116:120 ОТ.
«Бруклин Нетс» – «Торонто Рэпторс» – 114:105.
«Кливленд Кавальерс» – «Орландо Мэджик» – 107:96.
«Милуоки Бакс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 129:133.
«Мемфис Гриззлиз» – «Филадельфия Сиксерс» – 129:133.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 99:117.
«Финикс Санз» – «Хьюстон Рокетс» – 121:122.
«Юта Джаз» – «Индиана Пэйсерс» – 139:119.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Чикаго Буллз» – 119:111.

Турнирная таблица НБА
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