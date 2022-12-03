«Автодор» обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между саратовским «Автодором» и московским МБА. Встреча состоялась на арене «Кристалл» в Саратове и завершилась победой хозяев паркета со счётом 72:68 (11:13, 17:22, 29:11, 15:22).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Малик Ньюмэн, набравший 25 очков. 16 баллов на свой счёт записал Брандон Гаррет. Наилучшую результативность в МБА продемонстрировал Андрей Лопатин – 14 очков.



Свой следующий матч «Автодор» проведёт на выезде с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 8 декабря и начнётся в 19:00 мск. МБА в предстоящем туре сыграет в родных стенах с баскетболистами «Астаны». Матч состоится 7 декабря, начало — в 19:30 мск.