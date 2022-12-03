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«Автодор» обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

«Автодор» обыграл МБА в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между саратовским «Автодором» и московским МБА. Встреча состоялась на арене «Кристалл» в Саратове и завершилась победой хозяев паркета со счётом 72:68 (11:13, 17:22, 29:11, 15:22).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Малик Ньюмэн, набравший 25 очков. 16 баллов на свой счёт записал Брандон Гаррет. Наилучшую результативность в МБА продемонстрировал Андрей Лопатин – 14 очков.

Свой следующий матч «Автодор» проведёт на выезде с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 8 декабря и начнётся в 19:00 мск. МБА в предстоящем туре сыграет в родных стенах с баскетболистами «Астаны». Матч состоится 7 декабря, начало — в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
03 декабря 2022, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
72 : 68
МБА
Москва, Россия
Автодор: Гаррет, Джонс, Загорац, Иванов, Колесников, Минченко, Михайловский, Николич, Ньюмэн, Печкин, Пранаускис, Фёдоров
МБА: Валиев, Воронов, Голдырев, Касаткин, Клюев, Лопатин, Одиноков, Платонов, Покинко, Пушков, Савченко, Якушин
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