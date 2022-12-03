Леброн: сегодня мы с Уэстбруком и Дэвисом провели лучший совместный матч за всё время

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» звёздный американец Леброн Джеймс оценил выступление в трио с Энтони Дэвисом и Расселлом Уэстбруком в матче с «Милуоки Бакс», который состоялся сегодня, 3 декабря.



«В прошлом сезоне мы сыграли вместе с Дэвисом и Уэстбруком 21 матч. Этого было недостаточно, чтобы сказать, насколько хорошо мы подходим друг другу. Каждый проделал огромную работу, чтобы команда прогрессировала. Думаю, сегодня мы провели лучший совместный матч за всё время. Мы прекрасно отработали на обеих сторонах площадки, играли в отличном темпе и показали хорошее качество игры на протяжении всего матча», — заявил Леброн Джеймс на пресс-конференции после игры.



Напомним, «Лейкерс» победили со счётом 133:129, а Дэвис стал самым результативным игроком матча, набрав 44 очка, сделав 10 подборов и отдав четыре передачи.



Свой следующий матч «Лейкерс» проведут 5 декабря, на выезде они встретятся с «Вашингтон Уизардс».