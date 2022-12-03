Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (75:71).



«Хорошо, что нам удалось победить, несмотря на то что играли мы далеко не идеально. Непосредственно перед игрой стало понятно, что нам сегодня не сможет помочь Захар Ведищев, очень важный для нас игрок. И я доволен тем, как команда отреагировала на сложившуюся ситуацию. Мы нашли путь к победе, и это самый главный итог.



О том, что не сыграет Анджело Уорнер, мы узнали непосредственно перед игрой, в «Енисее» умеют хранить секреты. Мы очень серьёзно готовились остановить Уорнера, ведь он набрал прекрасную форму. Отмечу, что уже по ходу сегодняшнего матча оказалось, что другие игроки «Енисея» без своего лидера включили повышенные обороты и показали отличный баскетбол», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Новость по теме «Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ