36 очков Уиггинса и дабл-дабл Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 120:101.
Лидером по результативности в этой игре стал 27-летний американский лёгкий форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс, набравший 36 очков и сделавший пять подборов и две передачи. Также стоит отметить знаменитого разыгрывающего хозяев Стефена Карри, который набрал 30 очков, сделал три подбора и десять передач, таким образом, оформив дабл-дабл в этом противостоянии. В составе «Рокетс» наибольшее количество очков набрал разыгрывающий Кевин Портер – 20 очков, три подбора и четыре передачи.
В следующем матче «Голден Стэйт» в родных стенах примет «Индиану Пэйсерс», а «Хьюстон Рокетс» – «Филадельфию Сиксерс».
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