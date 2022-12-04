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36 очков Уиггинса и дабл-дабл Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон»

36 очков Уиггинса и дабл-дабл Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 120:101.

Лидером по результативности в этой игре стал 27-летний американский лёгкий форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс, набравший 36 очков и сделавший пять подборов и две передачи. Также стоит отметить знаменитого разыгрывающего хозяев Стефена Карри, который набрал 30 очков, сделал три подбора и десять передач, таким образом, оформив дабл-дабл в этом противостоянии. В составе «Рокетс» наибольшее количество очков набрал разыгрывающий Кевин Портер – 20 очков, три подбора и четыре передачи.

В следующем матче «Голден Стэйт» в родных стенах примет «Индиану Пэйсерс», а «Хьюстон Рокетс» – «Филадельфию Сиксерс».

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 101
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 36, Карри - 30, Пул - 21, Муди - 11, Луни - 9, Грин - 4, Грин - 3, Джером - 2, Куминга - 2, Лэмб - 2, Болдуин Мл., Дивинченцо, Игуодала, Роллинз, Томпсон, Уайзмен
Хьюстон Рокетс: Портер - 20, Грин - 13, Исон - 13, Мартин - 13, Шенгюн - 12, Кристофер - 6, Мэтьюз - 6, Никс - 6, Смит II - 6, Гаруба - 4, Фернанду - 2, Вашингтон Мл., Гордон, Дэйс, Марьянович, Тэйт, Хаджинс
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