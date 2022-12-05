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28 очков Гранта принесли «Портленду» победу над «Индианой»

28 очков Гранта принесли «Портленду» победу над «Индианой»
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:100.

Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский форвард Джерами Грант, набравший 28 очков, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить американского защитника Анферни Саймонса, который набрал 22 очка, три подбора и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский центровой Майлз Тёрнер. На его счету 24 очка, девять подборов и две передачи. Также стоит отметить 24-го номера американца Бадди Хилда, который заработал дабл-дабл: 22 очка, 11 подборов и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2022, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
116 : 100
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 28, Саймонс - 22, Лиллард - 21, Нуркич - 19, Харт - 11, Шарп - 6, Уинслоу - 4, Ойбанкс - 2, Уотфорд - 2, Браун - 1, Баджи, Батлер, Джонсон, Литтл, Пэйтон II, Уокер
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 24, Хилд - 22, Нембард - 16, Матурин - 10, Несмит - 10, Джексон - 7, Смит - 6, Бриссетт - 5, Битадзе, Браун, Джонсон, Дуарте, Куин, Макконнелл, Тайс, Тэйлор, Халибёртон
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