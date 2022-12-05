28 очков Гранта принесли «Портленду» победу над «Индианой»

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:100.



Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский форвард Джерами Грант, набравший 28 очков, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить американского защитника Анферни Саймонса, который набрал 22 очка, три подбора и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский центровой Майлз Тёрнер. На его счету 24 очка, девять подборов и две передачи. Также стоит отметить 24-го номера американца Бадди Хилда, который заработал дабл-дабл: 22 очка, 11 подборов и три передачи.