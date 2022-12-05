«Мне больше некуда было пойти». Брэдли Бил объяснил, почему он остался в «Вашингтоне»

Лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил рассказал, почему он принял решение подписать новое соглашение с командой.

«На рынке не было достойных предложений. Я буду откровенен. Мне больше некуда было пойти, чтобы по приходе я сказал: «О, с ними я могу победить», — приводит слова Била Fadeaway World.

В прошлом сезоне «Вашингтон Уизардс» занял 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и не сумел пробиться в плей-офф.



В текущее межсезонье Брэдли Бил подписал новый контракт на пять лет с «Вашингтоном», в течение которого защитник получит $ 251 млн. Кроме того, у Брэдли будет возможность заблокировать обмен.

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