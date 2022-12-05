«Тотальное доминирование. Играет как MVP». Леброн в восторге от игры Дэвиса

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу партнёра по команде Энтони Дэвиса.

Сегодня «озёрники» встречались с «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась со счётом 130:119. Самым результативным игроком встречи стал как раз Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 передач.

«Он был невероятен сегодня. На обеих сторонах площадки он демонстрирует высочайший уровень. Он играет как MVP этой лиги. Просто тотальное доминирование», — приводит слова Джеймса ESPN.

Напомним, для «Лос-Анджелеса» эта победа стала третьей подряд. «Вашингтон» потерпел третье поражение кряду.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса: