«Тотальное доминирование. Играет как MVP». Леброн в восторге от игры Дэвиса
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу партнёра по команде Энтони Дэвиса.
Сегодня «озёрники» встречались с «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась со счётом 130:119. Самым результативным игроком встречи стал как раз Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 передач.
«Он был невероятен сегодня. На обеих сторонах площадки он демонстрирует высочайший уровень. Он играет как MVP этой лиги. Просто тотальное доминирование», — приводит слова Джеймса ESPN.
Напомним, для «Лос-Анджелеса» эта победа стала третьей подряд. «Вашингтон» потерпел третье поражение кряду.
Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:
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