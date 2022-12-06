Гомельский рассказал, какая позиция в ЦСКА требует усиления

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о том, какая позиция в московском ЦСКА требует усиления, ответив на вопрос пользователя своего официального сайта.



«Какая позиция требует усиления у армейцев, на ваш взгляд?» — спросили Гомельского.

«Мощный форвард», — ответил Гомельский.

В составе армейцев на позиции тяжёлого форварда значатся Семён Антонов, Ливио Жан-Шарль и Никита Курбанов.

В своём последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА в овертайме обыграл казанский УНИКС (95:93 ОТ) и обновил клубный рекорд по количеству побед на старте сезона. Для армейцев это 14-я победа кряду. Москвичи ни разу не проиграли и единолично возглавляют турнирную таблицу.

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