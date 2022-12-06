Гомельский рассказал, какая позиция в ЦСКА требует усиления

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о том, какая позиция в московском ЦСКА требует усиления, ответив на вопрос пользователя своего официального сайта.
«Какая позиция требует усиления у армейцев, на ваш взгляд?» — спросили Гомельского.
«Мощный форвард», — ответил Гомельский.
В составе армейцев на позиции тяжёлого форварда значатся Семён Антонов, Ливио Жан-Шарль и Никита Курбанов.
В своём последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА в овертайме обыграл казанский УНИКС (95:93 ОТ) и обновил клубный рекорд по количеству побед на старте сезона. Для армейцев это 14-я победа кряду. Москвичи ни разу не проиграли и единолично возглавляют турнирную таблицу.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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