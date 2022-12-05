Гомельский отреагировал на победу ЦСКА в матче с УНИКСом в овертайме
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА. Встреча закончилась победой армейцев в овертайме со счётом 95:93.
«ЦСКА провёл очень неровный матч, но победил. УНИКС предложил очень плотную и агрессивную защиту. Однако с игроками периметра справиться не удалось. Кроме того, были отрезки матча, когда ЦСКА выигрывал борьбу на щите, особенно при Милутинове и Жан-Шарле на площадке. 11 декабря УНИКС принимает в Казани «Зенит». Это будет очень интересная игра. А вторая часть регулярного сезона и плей-офф будут очень увлекательными», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
11:15
-
10:24
-
10:22
-
09:53
-
09:35
-
09:20
-
08:05
-
07:28
-
05:01
-
02:38
- 4 декабря 2022
-
23:32
-
23:22
-
22:57
-
21:40
-
20:03
-
20:00
-
18:49
-
18:38
-
18:07
-
17:52
-
17:38
-
16:58
-
16:46
-
16:26
-
15:49
-
15:28
-
15:13
-
13:34
-
13:00
-
12:43
-
12:04
-
11:46
-
11:12
-
10:58
-
10:33
Партнерский контент