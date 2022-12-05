Гомельский отреагировал на победу ЦСКА в матче с УНИКСом в овертайме

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА. Встреча закончилась победой армейцев в овертайме со счётом 95:93.



«ЦСКА провёл очень неровный матч, но победил. УНИКС предложил очень плотную и агрессивную защиту. Однако с игроками периметра справиться не удалось. Кроме того, были отрезки матча, когда ЦСКА выигрывал борьбу на щите, особенно при Милутинове и Жан-Шарле на площадке. 11 декабря УНИКС принимает в Казани «Зенит». Это будет очень интересная игра. А вторая часть регулярного сезона и плей-офф будут очень увлекательными», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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