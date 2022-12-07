43 очка Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Лейкерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Кливленде (США), в котором на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХаус» «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Кливленд» со счётом 116:102.



Самым результативным игроком у хозяев оказался американский защитник Донован Митчелл, набравший 43 очка, сделавший шесть подборов и пять передач. Также стоит отметить центрового Джарретта Аллена, который набрал 24 очка, сделал 11 подборов и одну передачу, оформив дабл-дабл в этой встрече. Самым результативным у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 21 очко, 17 подборов и 4 передачи. Также стоит отметить центрового Томаса Брайанта (19 очков, 9 подборов и 1 передача).