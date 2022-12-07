43 очка Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Лейкерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Кливленде (США), в котором на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХаус» «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Кливленд» со счётом 116:102.
Самым результативным игроком у хозяев оказался американский защитник Донован Митчелл, набравший 43 очка, сделавший шесть подборов и пять передач. Также стоит отметить центрового Джарретта Аллена, который набрал 24 очка, сделал 11 подборов и одну передачу, оформив дабл-дабл в этой встрече. Самым результативным у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 21 очко, 17 подборов и 4 передачи. Также стоит отметить центрового Томаса Брайанта (19 очков, 9 подборов и 1 передача).
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2022, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
116 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 43, Аллен - 24, Гарлэнд - 21, ЛеВерт - 7, Мобли - 7, Осман - 6, Окоро - 3, Лав - 2, Стивенс - 2, Нето - 1, Дьяките, Лопес, Мобли, Рубио, Уиндлер, Уэйд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 21, Брайант - 19, Уэстбрук - 16, Шрёдер - 16, Ривз - 8, Уокер - 7, Беверли - 5, Браун - 5, Джонс - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Дэвис - 1, Габриэль, Кристи, Нанн, Пиппен Мл., Суидер
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