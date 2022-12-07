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Результаты всех матчей НБА 7 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 7 декабря, турнирная таблица
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7 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Майами Хит» – «Детройт Пистонс» – 96:116
«Кливленд Кавальерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 116:102
«Денвер Наггетс» – «Даллас Маверикс» – 115:116

В самом результативном матче самым полезным игроком у «Денвера» стал американский форвард Аарон Гордон, набравший 27 очков, сделавший восемь подборов и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Бонса Хиланда, который набрал 20 очков, совершил четыре подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Тим Хардуэй-младший. На его счету 29 очков, три подбора и две передачи. Также стоит отметить разыгрывающего из Словении Луку Дончича, который заработал трипл-дабл: 22 очка, 10 подборов и 12 передач.

Турнирная таблица НБА
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