36 очков Пула не помогли «Голден Стэйт» одолеть «Юту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), в котором на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:123.



Самым результативным игроком в составе «Юты» стал защитник Джордан Кларксон. На его счету 22 очка, 4 подбора и 9 передач. Также стоит отметить Малика Бисли (18 очков, 3 подбора и 1 передача). Самым результативным игроком в составе гостей стал американский защитник Джордан Пул, набравший 36 очков, 4 подбора и 8 передач. Также стоит отметить лёгкого форварда Жонатана Кумингу, который набрал 24 очка, сделал 4 подбора и отдал 2 передачи.

В следующем матче «Юта Джаз» примет в родных стенах «Миннесоту», а «Уорриорз» также дома сыграет с «Бостоном».