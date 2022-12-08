«Зенит» благодаря 27 очкам Эртеля разгромил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Зенит» принимал пермскую «Парму». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки. Счёт матча — 91:60 (19:19, 30:12, 21:18, 21:11).



Самым результативным игроком в составе клуба из Санкт-Петербурга стал французский разыгрывающий Томас Эртель, набравший 27 очков. Также в его активе три подбора и шесть голевых передач. У «Пармы» чаще всего кольцо соперников поражал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. Он принёс своей команде 14 очков. Также на его счету пять подборов и пять передач.



В следующем туре регулярного чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Матч состоится 11 декабря. «Парма» 13 декабря примет клуб «Минск».