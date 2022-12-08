«Зенит» благодаря 27 очкам Эртеля разгромил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Зенит» принимал пермскую «Парму». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки. Счёт матча — 91:60 (19:19, 30:12, 21:18, 21:11).
Самым результативным игроком в составе клуба из Санкт-Петербурга стал французский разыгрывающий Томас Эртель, набравший 27 очков. Также в его активе три подбора и шесть голевых передач. У «Пармы» чаще всего кольцо соперников поражал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. Он принёс своей команде 14 очков. Также на его счету пять подборов и пять передач.
В следующем туре регулярного чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Матч состоится 11 декабря. «Парма» 13 декабря примет клуб «Минск».
Единая лига ВТБ. 1-й этап
08 декабря 2022, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
91 : 60
Парма-Пари
Пермь, Россия
Зенит: Эртель - 27, Хомсли - 17, Карасёв - 9, Вольхин - 6, Д. Кулагин - 6, Клименко - 6, Томассон - 6, Уимбуш - 5, Соломон - 4, Зубков - 3, Захаров - 1, Моня - 1
Парма-Пари: Роберсон - 14, Диме - 9, Аллен - 8, Шейко - 8, Походяев - 7, Антипов - 5, Платунов - 5, Джеймс - 2, Попов - 2, Будин, Фирсов
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