Американский актёр и комик Терренс Кентрелл Уильямс разместил новый пост у себя в соцсетях, поделившись мнением об обмене соотечественницы, олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер, на российского бизнесмена Виктора Бута.



«Бриттни Грайнер не герой. Белый дом называет её героем и образцом для подражания! Но она занималась контрабандой наркотиков и ненавидит Америку. Морской пехотинец должен был быть первым, кого освободили из российской тюрьмы. Поднимите руку, если согласны», — написал Уильямс.



Напомним, Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ.



Пол Уилан – американский морской пехотинец, осуждённый в России по обвинению в шпионаже.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута: