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Американский актёр: Грайнер ненавидит США. Первым менять нужно было морского пехотинца

Американский актёр: Грайнер ненавидит США. Первым менять нужно было морского пехотинца
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Американский актёр и комик Терренс Кентрелл Уильямс разместил новый пост у себя в соцсетях, поделившись мнением об обмене соотечественницы, олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер, на российского бизнесмена Виктора Бута.

«Бриттни Грайнер не герой. Белый дом называет её героем и образцом для подражания! Но она занималась контрабандой наркотиков и ненавидит Америку. Морской пехотинец должен был быть первым, кого освободили из российской тюрьмы. Поднимите руку, если согласны», — написал Уильямс.

Напомним, Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ.

Пол Уилан – американский морской пехотинец, осуждённый в России по обвинению в шпионаже.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:

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