«Привилегия белых работает». Экс-боец UFC — о решении США обменять Грайнер, а не Уилана

Бывший боец UFC Джейк Шилдс высказался об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
«Теперь, когда Бриттни Грайнер вышла из тюрьмы, можем ли мы вернуться к старым добрым временам, когда мы не говорили о WNBA [Женская национальная баскетбольная ассоциация]? А вообще лично я рад, что мы привезли Бриттни домой. Наше правительство всегда должно бороться за возвращение граждан США. Не стану говорить, что это хорошо, что мы её обменяли на торговца оружием, но наше правительство — крупнейший в мире торговец оружием, так что злиться нужно по этому поводу», — написал Шилдс у себя в соцсетях.
«Когда я сказал, что согласен с необходимостью обмена Бриттни Грайнер на торговца оружием, то не знал, что мы оставили [в тюрьме] ещё одного американца. Привилегия белых действительно работает», — добавил Шилдс.
Пол Уилан – американский морской пехотинец, осуждённый в России по обвинению в шпионаже.
ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:
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