36 очков Сиакама не помогли «Торонто» обыграть «Орландо»

В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:109.



Лидером по результативности в этой игре стал центровой «Рэпторс» Паскаль Сиакам, набравший 36 очков и совершивший девять подборов и семь передач. Также стоит отметить американского защитника Гари Трента, который набрал 20 очков, совершил 2 подбора и сделал 2 передачи. В составе «Орландо» самым результативным игроком стал немецкий лёгкий форвард Франц Вагнер. На его счету 34 очка, пять подборов и две передачи. Также стоит отметить Паоло Банкеро (21 очко, 5 подборов и 4 передачи).



В понедельник, 12 октября, команды вновь сразятся между собой. Поединок пройдёт на домашней площадке «Орландо».