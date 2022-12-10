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36 очков Сиакама не помогли «Торонто» обыграть «Орландо»

36 очков Сиакама не помогли «Торонто» обыграть «Орландо»
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В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:109.

Лидером по результативности в этой игре стал центровой «Рэпторс» Паскаль Сиакам, набравший 36 очков и совершивший девять подборов и семь передач. Также стоит отметить американского защитника Гари Трента, который набрал 20 очков, совершил 2 подбора и сделал 2 передачи. В составе «Орландо» самым результативным игроком стал немецкий лёгкий форвард Франц Вагнер. На его счету 34 очка, пять подборов и две передачи. Также стоит отметить Паоло Банкеро (21 очко, 5 подборов и 4 передачи).

В понедельник, 12 октября, команды вновь сразятся между собой. Поединок пройдёт на домашней площадке «Орландо».

НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 109
Торонто Рэпторс
Торонто
Орландо Мэджик: Вагнер - 34, Банкеро - 23, Энтони - 18, Фульц - 15, Вагнер - 11, Бол - 10, Бамба - 2, Айзек, Картер, Океке, Росс, Саггс, Скофилд, Харрис, Харрис, Хьюстан, Хэмптон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 36, Трент-мл. - 20, Ванвлит - 19, Ануноби - 12, Буше - 10, Барнс - 6, Янг - 5, Берч - 1, Ачиува, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Флинн, Харпер Мл., Шампани, Эрнангомес
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