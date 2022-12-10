Результаты всех матчей НБА 10 декабря, турнирная таблица

10 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Торонто Рэпторс» – 102:121.
«Индиана Пэйсерс» – «Вашингтон Уизардс» – 121:111.
«Шарлотт Хорнетс» – «Нью-Йорк Никс» – 102:121.
«Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» – 120:116.
«Кливленд Кавальерс» – «Сакраменто Кингз» – 95:106.
«Филадельфия Сиксерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 133:122 ОТ.
«Мемфис Гриззлиз» – «Детройт Пистонс» – 114:103.
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Финикс Санз» – 128:117.
«Юта Джаз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 108:118.
«Даллас Маверикс» – «Милуоки Бакс» – 105:106.
Стоит отметить камерунского центрового «Филадельфии Сиксерс», который набрал в противостоянии с Лос-Анджелес Лейкерс» 38 очков.
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