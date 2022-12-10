Леброн: СМИ любят обвинять чернокожих спортсменов. Мы не можем даже ошибиться

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обвинил средства массовой информации в двойных стандартах.
«Средства массовой информации так быстро любят обвинять спортсменов, особенно чернокожих, после чего нас всегда привлекают к ответственности. Мы не можем совершать ошибки, мы не можем что-то сделать — они хотят поднять в свет любую тему. И я хочу призвать СМИ к ответу.
Вы не спросили ни одного из нас (о скандале с фотографией Джерри Джонса. — Прим. «Чемпионата»). Я не услышал ни одного вопроса про эту ситуацию ни одному спортсмену, особенно в баскетбольном мире. Я хочу просто привлечь их к ответственности и дать им своё видение проблемы. Я не могу просто молчать», — приводит слова Леброна Fadeaway World.
Напомним, ранее в Сети стали активно обсуждать фото, сделанное в сентябре 1957 года в штате Арканзас. На снимке 14-летний Джерри Джонс, ныне владеющий клубом НФЛ «Даллас», наблюдает за толпой белокожих учеников, которые препятствуют входу афроамериканцев в школу. The Washington Post опубликовало статью, в которой был приведён следующий факт: при Джонсе «Даллас» ни разу не возглавлял чернокожий тренер.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом.
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