Шакил О’Нил отреагировал на высказывание Грина о том, что Леброн лучше Джордана

Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил прокомментировал высказывание форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, который заявил, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана.

«Мне нравится Дрэймонд, это его выбор. Да и вообще мне нравятся люди, когда у них есть своё мнение. Очень часто бывает так, что у какого-то человека есть своё мнение, а тебе оно не нравится, и это становится проблемой», — приводит слова О’Нила Lakers Daily.



Однако экс-центровой «Лейкерс» не согласился с Грином и не стал критиковать его выбор.



«Я не собираюсь его как-то критиковать. Это его мнение. Но мой выбор — Джулиус Ирвинг круче Майкла Джордана. Я симпатизирую этому парню», — добавил О’Нил.

Джулиус Ирвинг — американский баскетболист, чемпион НБА 1983 года, 11-кратный участник Матча всех звёзд. Он семь раз входил в символические сборные по итогам сезона.