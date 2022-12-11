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30 очков Батлера не спасли «Майами» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

30 очков Батлера не спасли «Майами» от поражения в матче с «Сан-Антонио»
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:111.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Келдон Джонсон, набравший 21 очко. 19 баллов на свой счёт записал Ромео Лэнгфорд, ещё 18 баллов на счету Девина Васселла.

В составе «Майами» отличился Джимми Батлер, записавший на свой счёт 30 очков. 23 балла набрал Тайлер Хироу.

«Майами» потерпел третье поражение в последних пяти матчах. «Хит» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Антонио» одержал вторую победу кряду в регулярном чемпионате НБА, «Спёрс» находится на предпоследнем, 14-м месте на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Батлер - 30, Хироу - 23, Мартин - 14, Адебайо - 12, Лоури - 12, Оладипо - 11, Страс - 4, Робинсон - 3, Дедмон - 2, Винсент, Йович, Кэйн, Смит, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 21, Лэнгфорд - 19, Васселл - 18, Коллинс - 16, Макдермотт - 13, Джонс - 10, Бэсси - 8, Роби - 5, Ричардсон - 3, Брэнэм - 2, Барлоу, Бэйтс-Диоп, Джонсон, Дьенг, Пёлтль, Сохан, Уэсли
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