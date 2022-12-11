30 очков Батлера не спасли «Майами» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:111.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Келдон Джонсон, набравший 21 очко. 19 баллов на свой счёт записал Ромео Лэнгфорд, ещё 18 баллов на счету Девина Васселла.



В составе «Майами» отличился Джимми Батлер, записавший на свой счёт 30 очков. 23 балла набрал Тайлер Хироу.



«Майами» потерпел третье поражение в последних пяти матчах. «Хит» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Антонио» одержал вторую победу кряду в регулярном чемпионате НБА, «Спёрс» находится на предпоследнем, 14-м месте на Западе.