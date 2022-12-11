Результаты всех матчей НБА 11 декабря, турнирная таблица
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11 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Майами Хит» – «Сан-Антонио Спёрс» – 111:115.
«Индиана Пэйсерс» – «Бруклин Нетс» – 133:136.
«Вашингтон Уизардс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 107:114.
«Кливленд Кавальерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 110:102.
«Чикаго Буллз» – «Даллас Маверикс» – 144:115.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс» – 123:107.
«Денвер Наггетс» – «Юта Джаз» – 115:110.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 124:118.
Стоит отметить сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича, который оформил трипл-дабл в матче с «Бостон Селтикс».
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