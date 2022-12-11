В НБА вывели из обращения игровой номер легендарного Билла Расселла

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) официально вывели из обращения шестой номер, под которым в своей карьере играл легендарный американский баскетболист, член Зала славы Билл Расселл. Церемония состоялась перед матчем «Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс» (123:107).

Напомним, Билл Расселл скончался 31 июля 2022 года. В его активе было 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе «Бостон Селтикс» под шестым номером (с 1956 по 1969 год). Помимо 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.

Также Расселл играл за команду Университета Сан-Франциско и выиграл в её составе два титула чемпиона NCAA.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?