Кумир, пионер и великий наставник. Каким Джордан, Мэджик и другие запомнят Билла Расселла

Билл Расселл – легенда «Бостона» и самый титулованный игрок в истории НБА – скончался в возрасте 88 лет. Об этом вчера, 31 июля, сообщила его супруга Жаннин. Новость стала большим потрясением не только для баскетбольного сообщества, но и для многих за его пределами. Сейчас социальные сети переполнены трогательными сообщениями, которые поклонники Расселла оставляют в память о нём. Вот как его вспоминают его друзья и все те, кому довелось при жизни пообщаться с легендой.

«Билл Расселл был моим кумиром. Я равнялся на него на площадке и вне её. Его успех был неоспорим; он был доминирующим и великим, выиграв 11 титулов в НБА. За пределами площадки Билл Расселл проложил путь для таких парней, как я.

Он был одним из первых спортсменов, стоявших на переднем крае борьбы за социальную справедливость, равноправие, равенство и гражданские права. Вот почему я так восхищался и любил его. На протяжении всей нашей дружбы он постоянно напоминал мне о том, что в чернокожем сообществе всё должно быть лучше», – Мэджик Джонсон.

Билл Расселл Фото: Ronald Martinez/Getty Images

«Билл Расселл был первопроходцем – как игрок, как чемпион, как первый темнокожий главный тренер НБА и как активист. Он проложил путь и стал примером для всех темнокожих игроков, которые пришли в лигу после него, включая меня. Мир потерял легенду. Мои соболезнования его семье, и пусть он покоится с миром», – Майкл Джордан.



«Спасибо за то, что вы были первопроходцем, пионером. Спасибо, что установили планку. Спасибо за ваши добрые слова и наставления. Спасибо за ваш смех. Я могу весь день говорить о том, что вы значили для меня. Сегодня печальный день для всей НБА, вас будет вечно не хватать. Я никогда не забуду этот день, когда мы, как дети у костра, слушали ваши рассказы», – чемпион НБА в составе «Селтикс» Пол Пирс.

Фото: Из личного архива Пирса

«Билл как никто другой знал, что нужно для победы и что нужно для лидерства. На площадке он был величайшим чемпионом в истории баскетбола. За её пределами он был первопроходцем в области гражданских прав – маршировал с Мартином Лютером Кингом-младшим и стоял рядом с Мухаммедом Али.

На протяжении десятилетий Билл терпел оскорбления и вандализм, но это никогда не мешало ему выступать за правое дело. Я многому научился благодаря тому, как он играл, как он тренировал и как он жил своей жизнью», – экс-президент США Барак Обама.

Билл Расселл и Барак Обама Фото: Alex Wong/Getty Images

«На протяжении многих лет у меня была возможность сидеть и часами разговаривать со многими легендами «Селтикс»: Джон Хавличек, Кей Си Джонс, Сэм Джонс, Томми Хайнсон, Джо Джо Уайт, Ред Ауэрбах и многие другие. Их рассказы часто приводили к разговорам о великом Билле Расселле. Влияние, которое он оказал на тех, с кем он был так близок, впечатляет. Но то влияние, которое он оказал на множество людей по всему миру, легендарно.



Билл взял меня в «Сакраменто» в 1989 году. Мне довелось провести с ним много времени на поле для гольфа и в его офисе, поскольку в том сезоне на нашу команду обрушилось многое. Его наставничество, дружба и смех помогли мне пережить трудный период в моей карьере. Я всегда буду помнить его смех. Каждый раз, когда я вижу его фотографию, я слышу его», – вспоминает двукратный чемпион НБА Дэнни Эйндж.

Билл Расселл Фото: Otto Greule/Getty Images

«Билл Расселл выбрал меня на драфте. Он был моим первым тренером в НБА. На протяжении шести месяцев я виделся с ним каждый день. Он жил на моей улице, и моей обязанностью было либо подвозить его на тренировки, либо после тренировок. Я провёл с ним очень много времени, и это был невероятный опыт. Он был отличным наставником», – Кенни Смит.



«Покойтесь с миром. Спасибо за то, что проложили путь и вдохновили многих. Сегодня грустный день, но также и прекрасный день, чтобы отпраздновать ваше наследие и то, что вы отстаивали. Для меня большая честь провести с вами время. Спасибо вам за всё, что вы сделали», – молодая звезда «Селтикс» Джэйлен Браун.

Фото: Из личного архива Брауна

«Билл Расселл был спортсменом-активистом, который делал всех вокруг себя лучше. Он был первым в своей профессии и стал примером для многих. Я восхищалась им всю свою жизнь, и он оказал огромное влияние на мою карьеру. Он был абсолютным лидером, абсолютным командным игроком и абсолютным чемпионом», – легендарная теннисистка Билли Джин Кинг.



«Билл Расселл был одним из самых добрых и внимательных людей, которых я когда-либо встречал. Однажды он неожиданно позвонил мне, потому что ему показалось, что я выгляжу грустным на телевидении… Лучшая ободряющая беседа в моей жизни. RIP», – популярный комик Джон Стюарт.

«Мне больше всего запомнился его соревновательный дух. При нём всё было победой. Я всегда восхищался им. Я не знаю, что он увидел во мне, но он взял меня под своё крыло и убедился, что меня правильно направляют как новичка», – двукратный чемпион НБА и бывший одноклубник Расселла Дон Чейни, также успевший поиграть под его руководством.



«Я дорожил дружбой с Биллом и был в восторге, когда он получил Президентскую медаль свободы. Я часто называл его баскетбольным Бейбом Рутом за то, как он преодолевал время. Билл был абсолютным победителем и непревзойдённым товарищем по команде, и его влияние на НБА будет ощущаться всегда. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его жене Жаннин, его семье и многочисленным друзьям», – комиссионер НБА Адам Сильвер.



«Для меня было большой честью провести время с Биллом Расселлом. Он был ходячей энциклопедией. Я помню, как он однажды сказал: «Баскетбол – это то, чем я зарабатываю на жизнь, но это необязательно то, кем я являюсь». Его наследие никогда не будет забыто!» – трёхкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Джеймс Уорти.



«Билл был моим кумиром в детстве. Встретиться и работать с ним в 1986 году на Играх доброй воли – это было захватывающее зрелище! Это положило начало нашей 34-летней дружбе. Нас вместе включили в Зал славы ФИБА. Я любила слушать его истории. Соболезнования его жене Жаннин. Покойся с миром, мой друг», – в прошлом титулованная баскетболистка, а ныне вице-президент «Финикса» Энн Мейерс.