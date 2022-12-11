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Стив Керр назвал сильнейшую команду НБА на данный момент

Стив Керр назвал сильнейшую команду НБА на данный момент
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что «Бостон Селтикс» является сильнейшей командой Национальной баскетбольной лиги на данный момент.

«Это команда, которая была в финале Конфедерации 4 из последних 6 лет. Они уже давно стучатся в дверь, и это определенно их лучшая команда, и они, безусловно, лучшая команда в НБА на данный момент», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Напомним, сегодня в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт» принимал как раз «Бостон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:107. Лидером по результативности в этой игре стал 32-летний защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 34 очка и сделавший пять подборов и две передачи.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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