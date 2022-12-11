Стив Керр назвал сильнейшую команду НБА на данный момент

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что «Бостон Селтикс» является сильнейшей командой Национальной баскетбольной лиги на данный момент.
«Это команда, которая была в финале Конфедерации 4 из последних 6 лет. Они уже давно стучатся в дверь, и это определенно их лучшая команда, и они, безусловно, лучшая команда в НБА на данный момент», — приводит слова Керра Fadeaway World.
Напомним, сегодня в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт» принимал как раз «Бостон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:107. Лидером по результативности в этой игре стал 32-летний защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 34 очка и сделавший пять подборов и две передачи.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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