Лукич рассказал, за счёт чего «Пари НН» смог отыграться с «-16» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич дал комментарий по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (73:67).

«Очень важная и очень нужная победа для нас, которая позволила закрепиться в турнирной таблице среди первых шести команд. Другой момент, который нужно упомянуть, — это наша усталость. Не хочу ею оправдываться, но нам пришлось искать правильный баланс в коллективе между игроками, чтобы скомпенсировать ее. Ключевым фактором стала ротация на позиции больших игроков, именно она и позволила сократить отставание с 16 очков до 8. А потом я уже был уверен, что вторую половину мы возьмем под контроль. Ребята молодцы! У нас было топливо на 60 километров, но мы сумели проехать 120!», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.