«Зенит» и УНИКС провели самую результативную четверть в этом сезоне Единой лиги ВТБ
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Сейчас в Казани на стадионе «Баскет-холл» проходит матч Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга. Первая четверть игры завершилась со счётом 34:34, что стало рекордом чемпионата в этом сезоне.
Стоит отметить, что это самая результативная четверть в Единой лиге ВТБ с 7 ноября 2021. Тогда «Локомотив» и «Енисей» завершили заключительную десятиминутку встречи со счётом 37:33.
Сейчас в матче идёт третья четверть. Счёт равный — 59:59.
На данный момент казанский клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, коллектив с берегов Невы занимает третье место.
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