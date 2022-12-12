Трёхкратный чемпион НБА и первый тренер Леброна скончался в возрасте 79 лет
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Бывший игрок и тренер Национальной баскетбольной ассоциации Пол Сайлас умер в возрасте 79 лет. Он дважды становился чемпионом НБА в составе «Бостон Селтикс» (1974, 1976) и один раз – в составе «Сиэтл Суперсоникс» (1979). Сайлас дважды выступал на Матче всех звёзд и дважды попадал в первую сборную звёзд защиты. Он также был первым тренером звёздного форварда Леброна Джеймса, выступающего сейчас за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Сайлас возглавлял такие клубы НБА, как «Лос-Анджелес Клипперс», «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Кливленд Кавальерс». Также он работал в некоторых командах лиги в качестве ассистента.
Стивен Сайлас, сын Пола Сайласа, сейчас работает главным тренером в «Хьюстон Рокетс».
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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