Трёхкратный чемпион НБА и первый тренер Леброна скончался в возрасте 79 лет

Бывший игрок и тренер Национальной баскетбольной ассоциации Пол Сайлас умер в возрасте 79 лет. Он дважды становился чемпионом НБА в составе «Бостон Селтикс» (1974, 1976) и один раз – в составе «Сиэтл Суперсоникс» (1979). Сайлас дважды выступал на Матче всех звёзд и дважды попадал в первую сборную звёзд защиты. Он также был первым тренером звёздного форварда Леброна Джеймса, выступающего сейчас за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Сайлас возглавлял такие клубы НБА, как «Лос-Анджелес Клипперс», «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Кливленд Кавальерс». Также он работал в некоторых командах лиги в качестве ассистента.

Стивен Сайлас, сын Пола Сайласа, сейчас работает главным тренером в «Хьюстон Рокетс».

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?