Эмбиид прокомментировал 53 набранных очка в матче с «Шарлотт»
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Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид высказался по поводу своей игры в матче Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс» (131:113).
За 34 минуты Эмбиид реализовал 20 бросков из 32 с игры и 11 из 11 с линии. Всего на его счету 53 очка, 12 подборов, а также три передачи и один блок-шот.
«Кажется, как будто мяч сам находил меня. Мы отлично двигали мяч, и он всякий раз находил меня.
Нам удалось победить. Здорово, когда ты достигаешь каких-то исторических результатов, а твоя команда при этом побеждает. Я счастлив от того, что внёс существенный вклад именно в победном матче», — приводит слова Эмбиида ESPN.
Стоит отметить, что в последних 10 матчах Эмбиид набирает в среднем 37,9 очка.
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