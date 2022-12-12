Йокич рассказал, из-за чего он промахивается с линии штрафных

Лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал о том, что он промахивается с линии штрафных бросков во время того, как болельщики начинают скандировать «MVP».

«Нравится ли мне, когда болельщики кричат «MVP», когда я нахожусь на линии штрафного? Нет, я всегда промахиваюсь в этот момент. Хотел бы я, чтобы они перестали? Я не могу это контролировать», — приводит слова Йокича Denver Gazette.

Вчера в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:105.



Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл. 27-летний серб набрал 31 очко, сделал 12 подборов и 14 передач.

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