«Не помешает толика везения». Карасёв высказался о предстоящей игре с «Локомотивом»

Главный тренер МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящей встречи с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

«Предстоящая встреча будет сильно отличаться от игры в Краснодаре. Тогда «Локомотив-Кубань» только набирал обороты, сейчас команда действует совсем иначе, да и у нас произошли изменения.



Сезон преподносит нам сюрпризы, но это рабочие моменты, с которыми мы должны справляться. В любом случае я убеждён, что всё в наших руках и результат матча будет зависеть от того, насколько мы будем биться и показывать тот баскетбол, который хотим и должны демонстрировать. Ну и, конечно, в нынешних условиях нам не помешает толика везения», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.