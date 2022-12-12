«В России она жила в нечеловеческих условиях». Дэвис эмоционально высказался о Грайнер

Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис дал комментарий по поводу возвращения американской баскетболистки Бриттни Грайнер в США в результате обмена на российского бизнесмена Виктора Бута.
«Это невероятно. Она находилась в России очень долго и была вынуждена жить в нечеловеческих условиях. Кажется, они там показывали кровать, на которой она спала… Когда я увидел её, то не узнал, потому что она обрезала свои дреды. Не знаю, добровольно ли она это сделала.
Всегда приятно, когда кто-то из твоих людей возвращается. Мы живём внутри баскетбольной площадки, где всё хорошо. Когда ты играешь в баскетбол, то забываешь обо всём, что происходит за пределами площадки. И эта история с Грайнер возвращает нас к реальности, важно понимать, как нам сильно повезло делать то, что мы делаем каждый день. Наша сестра прошла через большие трудности. Это больше чем просто баскетбол. Мы рады, что она теперь с нами», — приводит слова Дэвиса журналист Дэйв Макменамин в социальных сетях.
Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё:
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