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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута, Дональд Трамп раскритиковал за это Байдена

«Это ставит под угрозу жизни американцев». В США недовольны исходом обмена Бриттни Грайнер
Арина Ершова
Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута
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В чём виноват Джо Байден и кто такой Пол Уилан?

История американской баскетболистки Бриттни Грайнер наконец-то подошла к концу. Вчера, 8 декабря, она отправилась домой спустя 10 месяцев, проведённых в тюремном заключении на территории России. Вот только на родине спортсменки этому обрадовались не все. Но почему?

Вспомним, с чего всё началось. В феврале этого года Грайнер была арестована в московском аэропорту Шереметьево по прилёте из Нью-Йорка. Когда спортсменка проходила «зелёный коридор», её багаж привлёк внимание служебной собаки. В результате досмотра сотрудники таможенной службы обнаружили в чемодане девушки два вейпа, наполненных жидкостью с гашишным маслом. В штате Нью-Йорк оно не является запрещённым веществом, а вот в России действия Грайнер были расценены как нарушение закона и «контрабанда наркотических веществ в значительном размере».

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После задержания Грайнер была отправлена в СИЗО, где пробыла вплоть до 4 августа – в тот день суд вынес окончательный вердикт по её делу. Признавшая свою вину американка была приговорена к девяти годам в колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллион рублей. Защита Бриттни подала апелляцию на решение суда, но по её итогам срок заключения был оставлен без изменений, хоть и было принято засчитать день в СИЗО за полтора.

Вынесенный спортсменке приговор потряс американскую общественность. На протяжении нескольких месяцев всевсе — от Стефена Карри до президента США Джо Байдена — призывали вернуть Грайнер на родину.

Бриттни обменяли на Виктора Бута – россиянина, осуждённого в США в 2012 году. Тогда за торговлю оружием, «сговор с целью убийства мирных жителей» и «поддержку террористической организации» его приговорили к 25 годам тюрьмы. Сам Бут вину не признал.

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Обмен произошёл в аэропорту Абу-Даби – оттуда баскетболистка отправилась в США. И всё бы хорошо, вот только за океаном решение обменять Грайнер на Бута и принявшая его администрация президента Байдена подверглись масштабной критике. И вот почему.

Во многих сообщениях об обмене Бриттни сейчас фигурирует ещё одно имя – Пол Уилан. Это бывший американский морпех, который в 2020 году был приговорён российским судом к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. В США многие посчитали, что он должен был стать частью обмена на Виктора Бута вместе с Грайнер. И хотя Байден заявил, что правительство страны попросту не сумело договориться об экстрадиции Уилана, исход состоявшейся дипломатической сделки был воспринят неоднозначно.

Пол Уилан

Пол Уилан

Фото: РИА Новости

«Какой «тупой» и непатриотичный позор для США», – заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Подождите! Мы оставили морпеха?! Чёрт, нет!

Я очень рад, что Бриттни вернулась домой, как и должно быть. Но у меня есть родственники, которые служили, и для меня безумие, что президент не вернул Уилана домой. Я не сторонник Трампа, но и не поклонник Байдена», – написал звезда НФЛ и «Даллас Ковбойс» Майка Парсонс, но позднее извинился за столь эмоциональную реакцию.

«Игрок женской НБА на «торговца смертью». Это превосходит сделку между «Викингами» и «Ковбоями» с Хершелом Уокером (обмен, который считается одним из худших в истории в НФЛ. — Прим. «Чемпионата»). Нереально», – написал спортивный журналист Джейсон Уитлок.

«Для Байдена отдать России опасного торговца оружием – человека, известного как «торговец смертью» – это слабо и отвратительно», – написал сенатор от штата Флорида Рик Скотт.

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«Торговец смертью» – так прозвали заключённого, которого Байден вернул Путину. Он был осуждён за сговор с целью убийства американцев. Это подарок Владимиру Путину, и он ставит под угрозу жизни американцев. Оставлять Пола Уилана ради этого – бессовестно», – сказал лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти.

«Где морпех США Пол Уилан, который несправедливо удерживается Россией гораздо дольше? Знаменитости важнее ветеранов?» – высказался Майкл Уолтц, бывший военнослужащий и член Палаты представителей США.

«Итак, звезда баскетбола освобождена, мы можем праздновать, но что насчёт Пола Уилана? Американец, несправедливо удерживаемый в течение многих лет. Может быть, он не самый знаменитый, но он невиновен. Это опасный путь», – член Палаты представителей США Адам Кинзингер.

«Итак, Байден только что обменял врага, который контрабандой перевозил оружие и помогал стрелять в американцев, на американку, которая контрабандой перевозила наркотики и стреляет баскетбольными мячами, а бывший морской пехотинец США Пол Уилан гниёт в российской тюрьме. Подумайте об этом», – заявил Скотт Перри, бывший генерал национальной гвардии США и член Палаты представителей США.

«Морской пехотинец США остался позади в результате очередной неудачной сделки, заключённой Байденом», – написала Николь Маллиотакис, член Палаты представителей США.

«Пола Уилана трижды подвели и бросили два президента. Он заслуживает лучшего от своего правительства, и наша кампания призывает президента Байдена срочно добиться немедленного возвращения Пола, используя все доступные средства», – сказал Джонатан Фрэнкс, пресс-секретарь кампании «Верните наших родных домой», которая помогает семьям американцев, несправедливо задержанных в зарубежных странах.

А вот как на обмен Грайнер отреагировал Дэвид Уилан – брат-близнец того самого морпеха Пола Уилана.

«Я рад, что Бриттни Гринер возвращается домой. Освобождение несправедливо задержанного и его возвращение домой – это большой успех… Но для нашей семьи это стало публичным разочарованием. И катастрофой для Пола.

Как он должен продолжать выживать день за днём, зная, что его правительство дважды не смогло освободить его из иностранной тюрьмы? Я не могу представить, что он сохраняет надежду на то, что правительство будет вести переговоры о его освобождении в данный момент».

Однако в американском правительстве на эти критические высказывания нашёлся ответ.

«Бут отбыл бóльшую часть своего срока, насколько я понимаю. Я согласна с характеристикой его личности, он плохой человек. Но факт в том, что мы хотели освободить Бриттни Грайнер, и это тот рычаг, который у нас был, чтобы сделать именно это», – заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Это трагедия, что мы должны отправить кого-то с таким ужасным послужным назад. Да, он плохой человек. И он должен был отбыть каждый день назначенного ему срока. Но я действительно считаю, что администрация поступила правильно, вытащив оттуда буквально заложника. И, конечно, мы должны продолжать работать над тем, чтобы освободить других людей, которых удерживают в России.

Иногда приходится делать не то, что хотелось бы, и часто в подобной ситуации приходится идти на сделку, которую лучше не делать, но я поддерживаю принятое решение», – сенатор от штата Миссури Рой Блант.

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«Это всегда сложная ситуация. Я, конечно, очень рад, что Бриттани возвращается домой. Но у нас есть американцы, которые всё еще там. И мой избиратель всё ещё там (Марк Фогель, бывший сотрудник американского посольства в Москве, осуждённый на 14 лет за контрабанду наркотиков. — Прим. «Чемпионата»). И вы знаете, мы должны вытащить и его, он несправедливо задержан», – сенатор от штата Пенсильвания Пэт Туми.

Но пока одни оправдывали администрацию Байдена, другие – благодарили её и радовались возвращению баскетболистки в США.

«Бриттни Грайнер свободна! После 294 дней пребывания в российском плену администрация президента договорилась об обмене заключёнными. Спасибо президенту Байдену и всем тем, кто так усердно работал, чтобы добиться её освобождения», – сказала великая экс-теннисистка Билли Джин Кинг.

«Сегодня незаконное задержание Бриттни Грайнер в России наконец закончилось, и она направляется домой, чтобы воссоединиться со своей семьёй. Её освобождение – результат кропотливых переговоров и обязательства президента Байдена вернуть домой каждого гражданина США, несправедливо задержанного в любой точке мира», – заявила вице-президент США Камала Харрис.

В США о возвращении Грайнер говорили многие – к её истории было приковано немало внимания. Но теперь, когда обмен наконец-то состоялся, а девушка вернулась домой, ситуация повлекла за собой волну недовольства. Всё это касается, безусловно, не только баскетбола, но и мировой политики в целом, из-за чего такой исход можно справедливо назвать предсказуемым. Но для тех, кто всё же ждал Бриттни на родине, события вчерашнего дня стали настоящим праздником. Спортсменка объединилась с семьёй, и для них это – главное. А в политической стороне вопроса пускай разбираются эксперты.

«Глупый позор США». Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута «Глупый позор США». Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута
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