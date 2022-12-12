Крис Пол высказался о пятом поражении «Финикса» подряд
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Один из лидеров «Финикс Санз» Крис Пол высказался после поражения команды в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (124:129 ОТ), которое стало пятым подряд для подопечных Монти Уильямса.
«Мы имеем, что имеем. С этим ничего уже не поделаешь. Сезон длинный.
Мы знаем, что должны стать лучше и поправить кое-какие вещи. Но на данном этапе вопрос не стоит так, что либо мы решаем задачу, либо всё заканчивается», — приводит слова Пола ESPN.
После 27 игр регулярного чемпионата «Финикс» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 16 побед при 11 поражениях. Возглавляет конференцию как раз «Нью-Орлеан» — 18 побед, восемь поражений.
Фанат назвал Рэджона Рондо Крисом Полом, с которым тот враждует:
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